Le seuil de 5 millions de passagers franchi à Nantes-Atlantique

En 2017, le trafic a été porté par l'ouverture de 17 nouvelles lignes. Trois nouvelles compagnies aériennes régulières ont démarré leur activité sur Nantes Atlantique cette année : British Airways depuis Londres-Heathrow, Lufthansa depuis Munich et Chalair Aviation vers Bordeaux, Pau et Caen.



Au total, l’aéroport de Nantes accueille 25 compagnies régulières, dont 8 low cost. Les compagnies traditionnelles représentent 53% du trafic (+23%) et les compagnies à bas coûts 39% (+8%), tandis que le charter compte pour 8% du total (-7%).



En répartition régionale, le trafic international représente 55% du total (+20%), tandis que le national en représente 45% (+8%).