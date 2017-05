Le site de Vueling vend les vols de la future low-cost long-courrier d'IAG

Les vols de Level, la nouvelle compagnie aérienne d'IAG, peuvent maintenant être réservés directement sur le site Vueling.com , en plus du site Flylevel.com . Ainsi les passagers de Vueling au départ de la France vers Barcelone bénéficient d’une connexion sur la nouvelle entité d'IAG qui rencontre déjà un vif succès. Pour mémoire, le premier vol de la nouvelle low-cost long-courrier décollera le 1er juin 2017 depuis Barcelone vers Los Angeles. Le lendemain, elle inaugurera une ligne entre Barcelone et San Francisco (aéroport d’Oakland), suivie de nouvelles routes vers Punta Cana (à partir du 10 juin) et vers Buenos Aires (à partir du 17 juin), toujours depuis l’aéroport de Barcelone El-Prat.