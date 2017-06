Le site web de la RATP fait peau neuve

Le nouveau site RATP est conçu en mobile first afin de s’adapter à tous les écrans. Son arborescence est également simplifiée. Désormais, la recherche d’itinéraire est en tête du site. Il n'est donc plus nécessaire de scroller pour accéder au service. En outre, l'internaute se voit proposer systématiquement plusieurs options de trajet afin de choisir celui qui lui convient le mieux. La taille de la carte a également été augmentée afin d'offrir une meilleure visualisation des étapes du déplacement.L'ergonomie a été repensée pour être plus accessible et plus riche. Par exemple, dans la rubrique "plans", les internautes ont accès à l'ensemble des plans de ligne et peuvent les visualiser directement dans leur navigateur sans les télécharger.De plus, l'espace pratique pour les touristes "en visite à Paris" est disponible en 10 langues au lieu de 7.