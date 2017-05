Le sport pour motiver ses équipes

Sport Management System transposent les valeurs du sport au sein de l'entreprise par le biais de séances de sport ou teambulding. Elle propose ainsi des programmes de sport, d’activité physique et de relaxation aux sociétés. Les séances sont pensées pour rendre les salariés plus motivés, plus impliqués, plus confiants et plus enthousiastes ainsi que renforcer leur esprit d'équipe



Parmi les coachs de Sport Management System, on trouve par exemple Benoit Campargue, ancien entraîneur de Teddy Riner et champion de judo, ou encore le chef Thierry Marx, ceinture noire de kendo, qui anime des ateliers mettant en parallèle le sport de haut niveau et le management d'entreprise.



Les séances s’adaptent aux publics, aux lieux, aux infrastructures. Elles peuvent être réalisées au sein de l’entreprise ou en plein air, avec ou sans équipements sportifs. La durée peut variée de 1 à 10 séances hebdomadaires (groupes de 3 à 20 personnes). Différents type de sport sont disponibles comme le stretching, travail cardiovasculaire, renforcement musculaire, boot camp, relaxation, yoga, self défense, course…



Sport Management System propose également des offres Team Building sur mesure, Sport et bien-être au travail à l'image de l’entreprise, des ateliers pratiques, des conférenciers spécialisés dans le Management ou la santé par le sport apportent leur expertise.



La société a également développé des prestations dédiées au dirigeant. Elle offre par exemple de les coacher pour évènement professionnel. Un coach Sport Management System est mis à la disposition du dirigeant et peut le suivre dans ses déplacements. Elle vise à améliorer entre autres la maîtrise de soi, la performance physique et mentale. La durée varie entre 1 à 90 jours. Type de sport : boxe, running, arts martiaux, yoga, golf…



L'offre Sport et carrière a pour but d’accroître l’efficacité de la personne dirigeante au long cours. «Comme un athlète de haut-niveau, ses objectifs professionnels sont une priorité.Cet accompagnement sportif est entièrement fait sur mesure et dans le respect de son agenda », explique l'entreprise. Durée : 6 mois renouvelables Type de sport : boxe, running, arts martiaux, yoga, golf…



Les cadres préparant un marathon ou un course peuvent aussi opter pour la solution Running Dirigeants. Sport Management System met à la disposition du dirigeant un entraîneur particulier qui lui fera faire des séances de running ou renforcement musculaire spécifique adaptées à ses besoins et objectifs. Durée : 1 mois renouvelable



La grille tarifaire de Sport Management System est à partir de 390€HT pour le team builbing tandis que la séance hebdomadaire de sport est à partir de 340€HT/mois.



Sport Management System propose également des conférences, toujours en parallèle entre l'entreprise et le sport. Voici quelques thématiques:

- "La gestion de l'échec" (animée par Benoît Campargue)

- Le management par le sport (Benoit Campargue ou Thierry Marx)

- L'engagement de chacun au profit d'un groupe (Benoit Campargue)

- Prévention des Troubles musculo-squelettiques (Marielle Volondat la kiné ) conférence et atelier

- Bâtir un esprit d'équipe (Benoit Campargue, Thierry Marx ou Ludovic Bourgeon)

- Apportez du punch à votre management (Benoit Campargue)

- Soyez acteur de votre santé (Benoit Campargue)

- Savoir-être pour durer (Thierry Marx)