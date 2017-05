Le tout premier Pullman s'offre un lifting

The Junction

La transformation du Pullman Bangkok King Power commence par le lobby. Les hôtes y découvrent le nouveau concept de marque nommé "". Le hall d’accueil s'est mué en un lieu de vie où les voyageurs d'affaires peuvent facilement organiser des rendez-vous ou des réunions informelles. En outre, tout au long de la journée, les clients peuvent y déguster des cafés gourmands et autres collations de tapas. Le soir, "The Junction" se transforme en aire de jeux pour nomades avec dégustations de cocktails exclusifs, le tout animé par un DJ.Les 354 chambres - dont 18 Chambres Deluxe Balcony - ont été repensées dans des tons et des matières plus chaudes et accueillantes. Les cinq espaces de restauration de l’hôtel ont également été redécorés. Les clients ont aussi à leur disposition un Spa, un centre de fitness dernier cri, une piscine d’extérieur de 27 mètres avec jacuzzi et bassin d’enfants.Les entreprises peuvent tenir des manifestations dans l'établissement grâce à un centre d'affaires ultramoderne. Il offre 600 mètres carrés d’espaces modulables avec 20 salles de réunion. La toute nouvelle salle de réception Eternity, baignée de lumière naturelle propose une technologie de pointe, une cuisine maison italienne signée Marrone ainsi qu’une entrée réservée aux véhicules en cas d’expositions automobiles.Les uniformes du personnel de l’hôtel ont eux aussi ont été redessinés, alliant confort et esprit couture. Ils sont signés par Chamnan Pakdeesuk, un des plus grands stylistes de Thaïlande.8/2 Rangnam Road,Thanon-Phayathai, Ratchathewi,10400 BangkokThaïlandeTel: +66 (0)2 680 9999Fax: +66 (0)2 680 9998