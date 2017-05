Le trafic aérien en hausse de 6,8% en mars, le fret à + 14%

Les bonnes nouvelles s'additionnent dans l'aérien mais l'Iata reste prudente, l'effet des interdictions d'ordinateurs et autres Muslim Ban devant être plus mesurables avec les chiffres d'avril. En attendant, les optimistes se satisferont des publications de mars avec une bonne conjoncture pour le trafic fret puisqu'il a fait un bond inattendu de 14% après des mois de baisse. Moins forte mais bien réelle, la hausse du trafic mondial de passagers atteint 6,8%, à comparer avec la hausse de capacité de 6,1% qui permet mécaniquement d'améliorer le taux de remplissage des avions à 80,4%. Un chiffre record pour un mois de mars, précise l'iata.



L'Association précise que la croissance des grandes compagnies aériennes du Moyen-Orient a ralenti à 4,9% en mars, après 9,5% en février, mais elle attend de disposer des données du mois d'avril pour évaluer l'impact de l'interdiction annoncée fin mars par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne des grands appareils électroniques sur certains vols directs, essentiellement en provenance de pays du Moyen-Orient.