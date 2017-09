Le trafic passagers s'est envolé en Europe en juillet

Selon l'ACI Europe, cette croissance de 9,6% a été principalement portée par l'expansion économique de la région notamment dans la zone Euro, d'un cours du pétrole contenu et le retour d'une forte demande en Turquie et en Russie.



Les compagnies de l'UE ont enregistré une hausse de 7,6%, soit un peu moins qu'en juin dernier (8,8%). Les pays de l’Europe de l'Est ont été les plus dynamiques avec des croissances à deux chiffres avec également Chypre, la Finlande, le Luxembourg, Malte et le Portugal.



Le trafic des pays européens qui ne sont pas dans l'UE, est encore plus vigoureux avec une progression de +17,5%.



La performance des 5 plus grands aéroports européens continue de s'améliorer avec une hausse moyenne de 6,3%. Istanbul Atatürk (+17,6%) est sur la première marche, suivi d'Amsterdam Schiphol (+5,6%), de Paris CDG (+5,4%), Francfort (+4,4%) puis Londres Heathrow (+1,2%).