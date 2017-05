Le vapotage interdit dans les transports au 1er octobre prochain

locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif

Les cigarettes électroniques (e-cigarettes) seront interdites à compter du 1er octobre 2017 dans les moyens de transport collectif fermés (bus, métros, trains...) mais aussi les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif c'est-à-dire ceux en open space (""). Les locaux qui accueillent du public comme les bars, les restaurants ou les hôtels par exemple ne seront pas concernés par cette interdiction (sauf si le règlement intérieur le prévoit).C'est un décret publié au Journal officiel du jeudi 27 avril 2017 qui vient de préciser les conditions d'application de cette interdiction de vapoter fixée par l'article 28 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.