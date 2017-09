Le week-end prochain, fêtez les Journées du Patrimoine

Dans tous les départements français, des sites ouvrent leurs portes pour ces Journées du Patrimoine et plus de 23 500 événements sont recensés ! 2017 marque la 34e édition de ce rendez-vous, les Samedi 16 et Dimanche 17 septembre 2017. Vous pouvez découvrir les lieux à visiter avec cette carte interactive Et le savez-vous ? Si vous êtes en déplacement en Europe, restez donc pour le week-end car la découverte ne s'arrête pas à nos frontières, ces journées sont devenues européennes . L’édition 2017 de ces Journées du patrimoine en Europe soulignera, grâce au thème commun, la relation intrinsèque qui existe entre les personnes et la nature. L’accent sera mis sur la richesse du patrimoine naturel européen et tout sera mis en œuvre pour mettre en avant la façon dont l’environnement façonne notre existence et nos modes de vie, contribue à notre bien-être et à la croissance socioéconomique de nos pays. Le détail de la thématique se découvre ici