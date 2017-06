Les CFF étoffent leur offre-test écolo avec des vélos électriques

espèrent ainsi récolter des expériences qui leur permettront de façonner la mobilité de porte-à-porte. Un premier bilan montre que les clients «Green Class CFF» apprécient cette solution de mobilité globale, qui leur permet de combiner différents moyens de transport selon leurs besoins, tout en contribuant activement à la protection de l’environnement

Les premiers feed-back recueillis ont montré que, de manière générale, les participants sont très satisfaits. Les clientes et les clients voient cette offre comme une solution de mobilité globale permettant de combiner de manière judicieuse différents moyens de transport tout en préservant l’environnement. Ils apprécient particulièrement l’utilisation de la voiture électrique et le confort offert par l’AG de 1re classe. Green Class CFF a par ailleurs entraîné une modification du comportement de mobilité des clients pilotes: ces derniers utilisent ainsi leur BMWi3 plus souvent que leur voiture habituelle, et font davantage appel aux transports publics pour se rendre au travail".