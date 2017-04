Les Millenials bouleversent la mobilité

La vie quotidienne est de plus en plus chronométrée et laisse peu de place aux minutes perdues. Ainsi, 48% des 1000 sondés veulent optimiser leur temps durant un trajet. Les Millenials (les plus jeunes voyageurs d'affaires) se montrent les plus enclins à vouloir rentabiliser leurs déplacements (63%).De plus, 65% des Français se disent intéressés pour réaliser des économies en livrant par exemple des colis pour un tiers pendant leur trajet. Cette proportion grimpe à 71% chez les 18-24 ans.L'étude révèle que le covoiturage a une importante marge de progression. Si aujourd’hui, 26% des personnes interrogées qui possèdent un permis de conduire affirment avoir recours au covoiturage, les trois-quarts des jeunes disent vouloir faire appel à un service de covoiturage pour de prochains trajets.Le covoiturage séduit ses utilisateurs pour les économies réalisées (62,5%), loin devant la convivialité (23%) ou la contribution à un meilleur respect de l’environnement (11%).55% des Français seraient intéressés par l'utilisation régulière d'une application leur indiquant en temps réel quel est le meilleur mode de transport pour rejoindre leur destination. La proportion passe à 70% chez les 18-24 ans.Par ailleurs, 61% des automobilistes aimeraient disposer d’une application smartphone leur indiquant les places de parking disponibles proches de leur destination. Ce taux grimpe à 81% chez les 18-24 ans.En outre, 53 % des Français seraient intéressés par des solutions de transport à la demande comme la location de voitures de particulier. Cette part monte à 62 % chez les 18-24 ans.44% des Français et 55% des 18-24 ans seraient prêts à utiliser un service de vélo en libre-service. Pour les véhicules en libre-service, les chiffres sont aussi très proches, puisque 47% des sondés seraient prêts à y recourir. Le taux atteint 54% pour les 18-24 ans.