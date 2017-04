Les aéroports de Genève et Montréal resserrent leurs liens

André Schneider et Philippe Rainville, récemment nommés à la tête de Genève Aéroport et d'Aéroports de Montréal, ont signé le 19 avril 2017 une convention de coopération qui encadrera les relations entre les deux organisations. Cet accord prévoit notamment d'échanger sur les bonnes pratiques dans de nombreux domaines tels que l'innovation en matière de technologies, le développement durable, et la gestion des risques.



Le communiqué précise : "Il confère un cadre officiel aux échanges informels existant depuis de nombreuses années entre les deux aéroports, notamment en ce qui concerne les opérations de déneigement ou le développement du réseau" . Cette coopération est liée à un profil similaire des plateformes : "Malgré leur éloignement géographique, Genève et Montréal partagent un certain nombre de réalités opérationnelles. Ils ont ainsi accueilli un nombre équivalent de passagers en 2016 en offrant principalement des liaisons sans-escale".



Ayant tous deux obtenu pour leur site aéroportuaire le niveau 3 de l'accréditation carbone des aéroports, les deux installations vont travailler pour atteindre le niveau 3+, qui certifie la neutralité carbone de l'aéroport. Ils ont également en commun de devoir améliorer leurs infrastructures afin de répondre aux besoins des passagers tout en maintenant une exploitation sûre et efficace.



Montréal et Genève sont quotidiennement reliées par un vol direct.