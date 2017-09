Les aéroports du Nigeria bloqués la semaine prochaine

Nous avons dit non à la concession. Nous ne sommes pas insensibles aux avantages de la concession lorsqu'elle est bien faite, mais ce gouvernement veut accorder des concessions aux quatre principaux aéroports du pays. Mais l'une des questions fondamentales est de savoir ce qu'ils veulent concéder. Veulent-ils concéder les terminaux, les pistes ou les services? Et ils ont dit qu'il n' y aura pas de pertes d'emplois, mais nous savons que partout dans le monde, il y aura des pertes d'emplois lorsque la concession aura lieu

Les travailleurs de la Federal Airports Authority of Nigeria (FAAN) sous l'égide de la National Union of Air Transport Employees (NUATE), de l'ATSSSAN (Air Transport Service Senior Staff Association) et des syndicats affiliés se sont engagés à bloquer toutes les opérations aériennes au Nigeria à partir de la semaine prochaine pour s'opposer à la privatisation des deux grands aéroports du pays. Les aéroports sont l'aéroport international de Murtala Muhammed (MMIA), Lagos et l'aéroport international Nnamdi Azikiwe, Abuja.", a déclaré Olayinka Abioye, le secrétaire du syndicat NUATE, au site ThisDay