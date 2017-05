Les aéroports portugais aident les voyageurs d'affaires à faire du business

La fonctionnalité Business in the Air est désormais disponible sur l’application ANA. Elle permet aux passagers d'utiliser leur profil LinkedIn pour nouer de nouveaux contacts professionnels, organiser des rencontres business à l’aéroport et même savoir s’ils partageront le même vol que leurs nouveaux contacts.



La startup portugaise Business in the Air et son service communautaire de mise en relation "business" constituaient l’un des quatre coups de cœur du VINCI Startup Tour en mars 2016.



Par ailleurs, les dernières mises à jour de l’appli des aéroports portugais permettent désormais de réserver une place en lounge, de s’enregistrer directement auprès des compagnies aériennes et d’avoir accès à du contenu adapté à la situation du passager.