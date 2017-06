Les aéroports régionaux québécois ont besoin de 400 millions de dollars canadiens sur 5 ans

"Les priorités d’investissements sont variées, et touchent tant au maintien et au développement des pistes, des voies de circulation et des aires de stationnement, côté air et côté terre (131,4 millions $), aux bâtiments (51,7 millions $) qu’à l’acquisition et à la réfection d’équipements de service, de sécurité, d’entretien et d’accueil (48,9 millions $)".

"Cette étude démontre clairement que les programmes gouvernementaux doivent être revus et bonifiés. Chaque aéroport a son importance stratégique, géographique ou de niche. Il est donc primordial que chacun d’entre eux soit utilisé à son plein potentiel, au bénéfice des communautés desservies"

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) déplorait déjà fin mai le coût des vols régionaux dans la province canadienne et pointe maintenant les besoins des aéroports régionaux. Une étude réalisée par ses soins indique qu'ils nécessitent des investissements sur cinq ans totalisant près de 400 millions dollars canadiens.Les installations gérées par les municipalités et les Municipalité Régionale de Comté (MRC) auraient à elles seules besoin de 232 millions $ pour la même période, soit près de 60% de l’ensemble des aéroports. L'association ajoute, estime Daniel Côté, président du Comité sur les aéroports régionaux de l’UMQ et maire de Gaspé.L’étude sur les besoins en immobilisations des aéroports régionaux au Québec est disponible sur le site Web de l’Union.