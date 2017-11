Les autoroutes vont augmenter en février 2018

Les tarifs des péages vont grimper de 1,03% à 2,04% en fonction des réseaux autoroutiers à compter du 1er février 2018. Selon le JDD, ces hausses, validées par le ministère des Transports, seront annoncées au comité des usagers le jeudi 23 novembre 2017.Les voyageurs d'affaires empruntant le réseau Area qui exploite des autoroutes en Rhône-Alpes, supporteront l'augmentation la plus importante (2,04%) tandis que la hausse la plus modérée sera enregistrée sur les axes gérés par SAPN.Ces augmentations ne peuvent être évitées. La revalorisation des tarifs dépend des contrats signés entre l’État et les opérateurs. Les sociétés d'autoroutes sont autorisées à répercuter 70% de l'inflation sur leurs prix. Il s'ajoute à cela la compensation de la hausse de la redevance domaniale décidée en 2013 et le financement des projets rentrant dans le cadre de contrats de plan.