Les carburants repartent à la hausse à la pompe

Les voyageurs d'affaires qui font de la route l'auront constaté, les chiffres officiels le confirment: le prix des carburants augmente à nouveau. Selon le relevé hebdomadaire du ministère de l'Environnement et de l'Energie, le diesel a prix en moyenne plus de 1 centime au litre (1,09 en moyenne) pour s'établir à 1,2480 euro le litre. Le SP95-E10 a augmenté de 1,32 centime à 1,3802 euro le litre, tandis que le SP95 a pris 0,5 centime à 1,4007 euro. Enfin, le SP98 a lui aussi augmenté, de 1,17 centime le litre à 1,4684 euro.



Les chiffres sont un peu plus élevés pour tous les carburants selon une autre source, le site Carbu.com qui annonce pour sa part un diesel au cours moyen de 1,269 avec une hausse sur un an de 17,9% de ce carburant selon ses statistiques. L'intégralité de ses chiffres est à retrouver ci dessous.