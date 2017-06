Les chambres à l'heure ne sont pas réservées aux siestes coquines !

Les chambres d'hôtel en journée ne sont plus réservées aux couples illégitimes. Les voyageurs d'affaires sont également intéressés par ces offres et la première motivation professionnelle, citée par les participants à l'étude de SoRoom.fr , est d'avoir la possibilité de se reposer entre 2 trains/vols/rendez-vous plutôt que d’errer dans les boutiques ou les alentours.D'autres sondés mettent en avant que ces chambres permettent de travailler dans le calme. Cet avantage est présenté aussi bien par les étudiants à la recherche d’un endroit propice à la concentration pendant les examens que les CSP+ à la recherche d’un endroit calme pour préparer une réunion importante ou passer des appels.Les chambres d'hôtel à l'heure donnent aussi la possibilité de se reposer pendant la pause déjeuner ou d'organiser des rendez-vous pros avec de futurs clients dans un lieu plus calme que les restaurants et cafés.La 5ème motivation pro citée pour prendre une chambre en journée : travailler à distance. Cette offre se révèle souvent moins onéreuse et plus pratique que de louer un bureau fermé.Contrairement aux idées reçues, la principale raison personnelle évoquée par les sondés pour louer une chambre à l'heure n'est donc pas de pimenter sa vie de couple ou retrouver sa maîtresse/son amant mais aussi de faire une pause lors d'un trajet en voiture. Cette solution est plébiscitée principalement par les femmes.