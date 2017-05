Les compagnies aériennes béninoises et mozambicaines retirées de la Liste noire européenne

e me réjouis que nous soyons en mesure de retirer tous les transporteurs du Bénin et du Mozambique de la liste des compagnies aériennes interdites dans l'UE. C'est le fruit des réformes que ces pays ont entreprises. C'est également un signal pour les 16 pays qui figurent encore sur la liste. Cela montre que le travail et la coopération donnent des résultats. La Commission et l'Agence européenne de la sécurité aérienne sont prêtes à aider ces pays et à renforcer les normes en matière de sécurité partout dans le monde

Comme tous les six mois, l'Union européenne a mis à jour ce 16 mai sa Liste noire des compagnies aériennes interdites de vol dans l'Union européenne ou fortement déconseillées en "bout de ligne" au point que cette interdiction suspend toutes les assurances des voyageurs, ce n'est donc pas à prendre à la légère pour les déplacements professionnels.Toutes les compagnies aériennes certifiées au Bénin et au Mozambique en ont donc été retirées grâce aux progrès réalisés par leurs organismes de contrôle. En revanche quatre compagnies aériennes, certifiées respectivement au Nigeria, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en Ukraine et au Zimbabwe, y ont été ajoutées, à savoir les compagnies Med-View (Nigeria), Mustique Airways (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Aviation Company Urga (Ukraine) et Air Zimbabwe (Zimbabwe), les lacunes en matière de sécurité décelées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne dans le cadre de son évaluation des demandes d'exploitation n'ayant pas été comblées..La commissaire responsable des transports, Violeta Bulc, s'est réjoui de l'évolution de la Liste noire: "J".Outre qu'elle contribue à maintenir des niveaux de sécurité élevés dans l'UE, la liste des compagnies aériennes interdites dans l'UE aide également les pays concernés à améliorer leurs niveaux de sécurité pour leur permettre, à terme, d'exploiter des vols à destination et au départ d'aéroports de l'Union européenne. Elle est, en outre, devenue un outil majeur de prévention, car elle incite les pays ayant des déficiences en matière de sécurité à y remédier avant d'être frappés d'une interdiction.Par suite de la mise à jour effectuée aujourd'hui, 181 compagnies aériennes au total font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans l'Union européenne:- 174 compagnies aériennes certifiées dans 16 pays[1], en raison d'un manque de supervision de la sécurité par les autorités de l'aviation de ces pays;- 7 compagnies, en raison de préoccupations en matière de sécurité concernant les compagnies elles-mêmes: Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Iraq), Blue Wing Airlines (Suriname), Med-View Airlines (Nigeria), Mustique Airways (Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Aviation Company Urga (Ukraine) et Air Zimbabwe (Zimbabwe).- 6 autres compagnies font l'objet de restrictions d'exploitation et ne peuvent effectuer de vols à destination de l'UE que si elles utilisent des types d'aéronefs particuliers: Afrijet et Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Koryo (République populaire démocratique de Corée), Air Service Comores (Comores), Iran Air (Iran) et TAAG Angola Airlines (Angola).La Liste complète des compagnies aériennes interdites dans l'UE se retrouve ici [1]Afghanistan, Angola (à l'exception d'une compagnie aérienne, qui est soumise à des conditions et à des restrictions d'exploitation), République du Congo, République démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Gabon (à l'exception de deux compagnies aériennes, qui sont soumises à des conditions et à des restrictions d'exploitation), Indonésie (à l'exception de sept compagnies aériennes), République kirghize, Liberia, Libye, Népal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone et Soudan.