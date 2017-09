Les doudous ont une étiquette sur l'aéroport de Glasgow

Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que les ours ne seront plus perdus grâce à cette étiquette

Une fin heureuse est possible

Après avoir constaté que 21 peluches avaient été perdues au cours des 3 derniers mois sur la plateforme, l'aéroport de Glasgow a pris une initiative pour tenter de rendre les doudous à leur propriétaire. Désormais une étiquette spéciale pour ours ou tout autre doudou en peluche sera désormais disponible au moment de l'enregistrement, avec le nom et les coordonnées du propriétaire.", affirme l'aéroport écossais sur son site internet. "", commente l'aéroport, qui espère que l'étiquette permettra de retrouver plus facilement les propriétaires et pourrait donner l'exemple et des idées à d'autres plateformes aéroportuaires.Allo, Paris Aéroport ?...