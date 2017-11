Les frais ancillaires devraient rapporter 82,2 milliards aux compagnies aériennes en 2017

Programme de fidélité, choix du siège, repas au choix, bagages enregistrés... les compagnies aériennes n'hésitent plus à miser sur les options pour améliorer leurs résultats. Et ce pari est toujours aussi gagnant, les transporteurs devraient collecter 82,2 milliards de dollars par ce biais en 2017, soit 10,6% des revenus globaux.



Ainsi la part des revenus tirés des options ne cesse d'augmenter. Elle était en effet de 9,1% en 2016, 6,7% en 2014, 5,4% en 2012 ou encore de 4,8% en 2010.



Afin d'avoir le paysage le plus précis possible des pratiques du monde aérien, l'étude a analysé les performances de 184 compagnies contre 66 pour l'édition 2016. Elle révèle que Frontier, Ryanair, Spirit et Wizz sont les championnes des frais ancillaires. Pour ces 4 transporteurs à bas coût, les ventes des options devraient représenter en moyenne 30,9% de leurs revenus en 2017 contre 25,5% l'année dernière.



Les compagnies majeures américaines comme Alaska, American, Hawaiian ou United ne sont pas en reste, les charges supplémentaires représentent 14,2% de leurs revenus (+1,9%), soit un taux supérieur à celui des low-cost (11,8%).



Bien qu'elles misent de plus en plus sur les options payantes, les compagnies traditionnelles restent à la traîne dans ce domaine. Les revenus ancillaires devraient en effet représenter 6,7% de leur chiffre d'affaires en 2017 (5,8% en 2016).