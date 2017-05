Les horaires du Machu Picchu vont changer en juillet

Les horaires d'accès au Sanctuaire Historique de Machu Picchu vont être modifiés à partir du 1er juillet 2017. Le premier créneaux de visite se fera de 6h du matin à 12h00 tandis que le second sera de midi à 17h30.La réservation et la vente des billets pour ces nouveaux horaires seront disponibles à partir du 1er juin. Les entrées qui ont déjà été réservées et achetées pour les mois de juillet à décembre restent valables.Cette mesure entre dans le cadre du Règlement d'Exploitation Durable et Visite Touristique pour la Conservation de la Llaqta ou de la cité Inca du Machu Picchu.Les voyageurs d'affaires qui souhaitent visiter l'ancienne cité inca du XVe siècle peuvent réserver leur billet sur ce site.