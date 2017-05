Les hôtels Adonis adoptent Hotelhub

Le groupe hôtelier Adonis (34 adresses) a signé un partenariat avec l'application HotelHub pour offrir à la clientèle business du groupe l'opportunité de développer son réseau professionnel et favoriser le partage d'expérience. Avec cette application les voyageurs d'affaires pourront découvrir, dès leur réservation et à leur arrivée, les autres voyageurs d'affaires membres également présents dans leur établissement aux mêmes dates. Ils pourront alors prendre contact avec eux et les rencontrer en « face to face ».Le partenariat évoluera dès le mois de juin 2017 avec une offre de séminaires 100% connectés. Afin de faciliter les échanges et les flux d'informations, les participants pourront, grâce à l'application, accéder à l'ensemble du contenu de l'événement, interagir dans des fils de discussion et partager leur expérience.