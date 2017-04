Les low-cost attirent de plus en plus les passagers américains

legacy

Selon l' American Customer Satisfaction Index publié le 25 avril, la satisfaction des passagers a progressé de 4,5% au cours des 12 derniers mois pour atteindre le score de 75 sur 100. Les voyageurs ont été principalement attirés par les prix. Mais l'indicateur économique américain remarque également une amélioration significative concernant la ponctualité (+3%, 81 points), la qualité des repas ou encore la gestion des bagages (+4% ; 80 points).L'analyse montre également que les low-cost tiennent la dragée haute à leurs concurrentes traditionnelles. Jetblue obtient la première place du classement avec 82 points (+2%). Elle est suivie par une autre compagnie à bas coût Southwest (80 points ; 0%). Alaska Airlines est la première compagnie traditionnelle du top 10 avec 78% (+1%). Viennent ensuite American (76 points) et Delta (76 points). Bien qu'à la traîne par rapport aux entreprises sur le podium, les deux compagnies phares américaines enregistrent parmi les plus fortes progression de l'étude avec respectivement +6% et +7%.En revanche, leur consœur United peine à briller. La compagnie – 8ème sur 10 - est la dernièrede ce classement réalisé pourtant avant les différents "bad buzz" qu'elle a connus ces dernières semaines. Une mauvaise nouvelle pour son DG, Oscar Munoz, dont la satisfaction clients fait maintenant partie des critères de rémunération.