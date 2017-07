Les passagers du transport aérien apprécient les nouvelles technologies

Le développement de la technologie dans les aéroports est source de simplification du voyage, de fluidité et de sécurité. Les passagers ont bien compris l’intérêt de ces systèmes qui conduisent à moins de stress et plus d’efficacité pour les compagnies aériennes

Le constat est encourageant pour le développement de la technologie dans les aéroports : 37% des voyageurs questionnés ont utilisé le contrôle automatisé d’identité sur leur dernier vol. 55% affirment qu’ils ont fait le choix des outils biométriques au départ de leur dernier vol et 57% sont persuadés qu’ils l’utiliseront pour leur prochain voyage. Le niveau de satisfaction de ces outils est très élevé : 8,4 sur 10.Pour Ilya Gutlin, présidente, de Sita Air Travel Solutions, , "".De fait, l’étude confirme l’intérêt des voyageurs pour la technologie : 74 % des passagers déclarent qu’ils utiliseront, lorsqu’elle sont disponibles, les informations diffusées en push sur les smartphones. Principales attentes : les retards annoncés à l’embarquement, les changement de porte ou les messages personnalisés de leur compagnie aérienne.Pour 57% des personnes interrogées le smartphone devient l’outil d’information de base dans les aéroports à condition que ceux-ci soient équipés de système de diffusion en temps réel. Quant aux évolutions de la biométrie et du contrôle facial, plus de 57 % se disent favorables à son utilisation à tous les niveaux d’embarquement et de contrôle.Téléchargez le rapport 2017