Les pilotes de Jet Airways appelés à ne pas voler avec des collègues étrangers

"La sécurité de nos passagers et pilotes est d'une importance primordiale et ce genre de problèmes ne peut pas être tolérés. Les expatriés sont également un énorme gaspillage pour les finances de l'entreprise et du pays".

"un employeur qui offre des chances égales"

Aujourd'hui, nous employons une main-d'œuvre multiculturelle de plus de 15 000 personnes à travers le monde et sommes considérés comme un employeur de choix dans le secteur de l'aviation. En tant que transporteur indien opérant à l'échelle internationale, Jet Airways s'est toujours concentré sur le recrutement des plus brillants talents et possède les meilleurs équipages du monde entier, incluant un pourcentage limité (et marginal) de pilotes expatriés".

Le National Aviators' Guild demande aux pilotes de Jet Airways de refuser de voler avec des collègues expatriés à compter du 1er mai. Le syndicat exige que la direction renvoie ses salariés étrangers. Il indique réaliser cette demande après avoir été averti qu'un instructeur avait été agressé par des pilotes étrangers lors d'une session de formation à Bangalore. L'organisation assure que ces navigants auraient eu également des comportements déplacés envers d'autres pilotes et des passagers.Le syndicat explique :Jet Airways indique de son côté être. La compagnie affirme :L'entreprise emploie actuellement environ 60 pilotes étrangers mais manifestement, la greffe a du mal à prendre.