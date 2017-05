Les pilotes ont du mal à lâcher leurs toilettes !

Cela peut sembler anecdotique mais économiquement, c'est loin d'être un détail : les pilotes ont accès à des toilettes qui leurs sont réservées à bord des avions et notamment des A330 d'Air France. Thierry Vigoureux raconte dans Le Point que cet usage, qui constitue un blocage des discussions avec les syndicats de pilotes, interdit à la compagnie de finaliser la configuration des appareils qu'elle voudrait utiliser pour Boost. Un bloc toilettes, c'est au moins un siège passager à l'avant. Et finalement, des millions de dollars ! A quoi peut tenir la finalisation ou non d'un accord essentiel pour la création d'une compagnie...