Les pistes pour oublier le stress



Le stress étant incontournable dans nos vies professionnelles, que pouvons-nous faire pour tenter d’y remédier ou à tout le moins en limiter les dégâts ? A chacun sa méthode selon ses inclinaisons naturelles et son organisation au quotidien. Avec cette 3ème et dernière chronique consacrée au stress, voici déjà quelques pistes !



Vous avez 1 minute ? Téléchargez sur votre ordinateur une application de type Big Stretch Reminder sur laquelle vous pouvez programmer des micro-pauses. Vous décidez de la fréquence des alertes et l’application envoie des messages simples sur votre écran : " Buvez un verre d’eau ", " Pensez à redresser votre dos et étirer vos épaules ", " Secouez vos mains et vos avant-bras ", etc.



Vous avez trois minutes ? Pour mieux calmer les pensées qui se bousculent dans votre tête, portez votre attention sur votre souffle qui est, comme le dit Christophe André, " le seul élément en mouvement lent et régulier " disponible en permanence. Concentrez-vous sur l’inspiration et l’expiration, laissez les pensées défiler et revenez constamment à votre souffle. Vous pouvez également utiliser des exercices guidés*.



Vous avez 10 minutes ? Munissez-vous de votre smartphone sur lequel vous aurez préalablement téléchargé une application de type " Petit Bambou " ou " Mind ". Mettez les écouteurs sur vos oreilles et laissez-vous guider pour une méditation d’une dizaine de minutes. Vous pouvez choisir le thème : " apaiser le mental ", " aller vers plus de calme et de sérénité ". Vous pouvez vous en tenir aux méditations gratuites ou opter pour les payantes.



Vous avez 30 minutes ? Chaussez vos baskets, prenez votre bouteille d’eau et c’est parti pour une séance de sport. Que ce soit en salle, dans la nature ou même dans un environnement urbain, le sport est clairement l’un de nos meilleurs alliés contre le stress. Dépensez-vous, dépassez-vous, défoulez-vous mais surtout, amusez-vous pour avoir plaisir à y revenir. Attention : un bilan de santé est indispensable avant toute reprise de pratique sportive !



Vous avez une heure ? Rendez-vous au bar ! Bien sûr, nous ne parlons pas ici de débits de boissons mais d’endroits qui sont des oasis de calme dans nos environnements ultra-stressants. Notre belle capitale abrite depuis peu un " bar à méditation "**. Des séances y sont proposées tout au long de la journée et l’on peut réserver son créneau en ligne selon son emploi du temps.

Vous préférez les animaux ? Alors optez pour une pause déjeuner ou café dans un bar à chats***. A moins d’y être allergique, les chats nous aident à diminuer notre anxiété et leur ronronnement nous apaise.



Bernadette Py

Coach et Conseil en communication

Tél.: 06.60.75.51.89

e-mail :



* « 3 minutes à méditer » de Christophe André, Edition L’Iconoclaste (vendu avec un CD de 40 exercices guidés)

** Bar à méditation : 5 rue Gaillon – 75002 Paris – wwwbarmeditation.fr

*** Il existe plusieurs bars à chats à Paris et dans de nombreuses villes de Province



