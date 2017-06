Les smartphones remplaceront-ils un jour les passeports ?

Dubaï a lancé, en coopération avec Emirates et Dubai Airport, l'application UAE Smart Wallet. Cette solution permet de transformer le smartphone des ressortissants et résidents de l’Émirat en passeport. Les utilisateurs qui transitent par l'aéroport du Golfe peuvent ainsi présenter leur téléphone plutôt que le document officiel pour effectuer les démarches de départ. Les autorités estiment que cet outil permet de gagner entre 9 et 12 secondes par passager.



Le voyageur doit au préalable inscrire dans l'application ses informations personnelles, les détails de son passeport ainsi que les données de la carte de la smart gate.



Pour le moment, cette technologie - disponible uniquement sur iOS - n'est opérationnelle que dans le Terminal 3 de Dubai Airport. Toutefois, elle devrait être déployée dans le reste de la plate-forme lorsque les autres compagnies aériennes auront rejoint le dispositif.