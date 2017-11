Les syndicats PNC se mobilisent contre Joon

"les prémices de la fin du modèle social et historique du PNC Air France".

"Les vols seront commercialisés sous le nom d’Air France, les PNT AF voleront (pour les volontaires) sur AF et Joon, mais le PNC, lui, est recruté en externe sous contrat Joon. Nous ne pouvons pas croire que la rentabilité des lignes repose sur le seul salaire d’un PNC AF".

L'intersyndicale unie des syndicats PNC (SNPNC/FO - UNSA PNC - UNAC/CGC – SNGAF – CFTC – UNPNC/CFDT – UGICT/CGT - SUD) appelle l’ensemble des hôtesses et stewards d' Air France à se mobiliser le 1er décembre contre Joon etLes organisations expliquent dans un communiqué commun :Elles demandent ainsi l’intégration des PNC Joon à Air France, un contrat unique pour les PNC des deux compagnies ainsi que le développement des lignes et des emplois au sein de la maison mère Air France.Les hôtesses et stewards sont invités à se réunir pour protester au Forum, le 1er décembre, à partir de 13h00.