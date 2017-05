Les tarifs négociés, une assurance pour l'acheteur ?

Dans l’aérien, ces tarifs « corporate » varient en fonction des axes, du volume du client mais aussi, aujourd’hui, de la part de marché que l’entreprise va confier au transporteur dans son trafic total. La législation européenne étant assez contraignante pour les compagnies « nationales » sur leur territoire, celles-ci ont du adapter leurs offres pour s’assurer d’être en conformité avec le droit.



Ces grilles tarifaires concernent surtout les longs courriers et la haute contribution (classe économique plein tarif, classes premium éco, classe affaire, première quand elle existe encore !)

En France, les entreprises peuvent également négocier quelques accords sur le trafic domestique. Il représente une activité importante pour les sociétés implantées en région qui ont besoin de couvrir leurs besoins de déplacements en France, mais aussi à l’international (pré acheminements – source de « feed » qui contribue au remplissage des vols au départ des hubs (Paris Lyon Nantes…)



Les transporteurs souhaitent fidéliser les entreprises et leurs voyageurs. Elles conjuguent l’avantage prix, la flexibilité au confort (réseau et programmes de fidélisation) pour satisfaire aussi bien le voyageur que le payeur.



La flexibilité est un élément important pour l’homme d’affaires et l’avantage de ces tarifs « corporate » réside souvent dans la suppression des contraintes liées aux tarifs spéciaux dont les niveaux de prix deviennent alors accessibles aux entreprises.



Deux éléments viennent cependant perturber cette approche marketing.



Le premier est la multiplication des tarifs promotionnels en fonction du remplissage des vols. Les TMC disposent elles-mêmes de tarifs négociés qui répondent aux besoins et au trafic des clients. Elles sont aujourd’hui équipées de moteurs de recherches qui proposent bien souvent sur un même axe, voire un même vol, des tarifs plus intéressants que ceux publiés dans certaines grilles « corporate » (à destination de PME, notamment).

Ces tarifs sont alors souvent utilisés par les entreprises au détriment des grilles négociées, surtout, lorsque l’entreprise bénéficie d’un accord financier global sur le volume « volé » avec la compagnie concernée.



Le second élément est une conséquence du « yield management » en place aujourd’hui dans toutes les compagnies. Les grilles « corporate » sont réservables dans des classes de réservation spécifiques. Lorsque les tarifs sont très bas (c’est souvent le cas des compagnies asiatiques), le nombre de sièges attribués à ces niveaux tarifaires est souvent limité et ces classes de transport sont alors fermées à la vente. Certes, il existe encore quelques moyens d’obtenir le déblocage d’un siège auprès d’une direction commerciale pour un bon client. Mais ces démarches demandent du temps, de l’énergie que peu d’agences ont les moyens de mettre en œuvre depuis la disparition des commissions et la guerre des frais de services (voir mes récentes chroniques sur le frais à 0 €).



Le « best buy » devient alors l’approche privilégiée par les entreprises et leurs agences qui créent une plus grande valeur ajoutée vis à vis de leurs clients et dégagent alors une meilleure rémunération (marge – voir ma chronique sur le sujet)



Il ne faut pas oublier que ces négociations sont régies dans le cadre bien connu de l’offre et de la demande. Une compagnie aérienne sera plus agressive dans ses offres quand elle agit sur un marché étranger qu’elle ne le serait sur son territoire national. Lufthansa sera toujours moins chers ailleurs qu’en Allemagne, son marché national. Mais les niveaux tarifaires proposés seront également liés à plus ou moins de contraintes en fonction du prix, et notamment, plus ce dernier sera bas, plus le « robinet » d’accès au stock sera fermé.



Le rôle du travel manager, de l’acheteur, mais aussi de leur TMC est alors essentiel. Car ces accords doivent être ensuite gérés de façon optimale. En effet, au retour de Singapour, l’entreprise aura plus facilement accès à des prix bas si le voyageur effectue son trajet un mardi que s’il souhaite rentrer le dimanche avec tout le monde. Si c’est pour autant son cas, plus tôt l’entreprise réservera, plus de chance aura-t-elle d’accéder au meilleur prix de son accord. C’est aussi la raison pour laquelle les entreprises se voient proposer des remises de fin de période sur la totalité de leur trafic. Ainsi, même si elles ne bénéficient pas toujours du prix le plus bas, elles perçoivent en fin d’exercice un avantage financier non négligeable sur l’ensemble de la billetterie volée sur la compagnie.



Les plus grands comptes continuent à privilégier la négociation de grilles tarifaires leur garantissant le respect de leur politique voyages et des tarifs « maîtrisés » dans un processus simplifié. Ils sont aussi un moyen de contribuer au contrôle des dépenses, au respect des politiques achat, à la sécurité et au « confort » de leurs voyageurs. En effet, les voyageurs « corporate » sont identifiés par la compagnie et traités en priorité en cas de problème ou d’incidents (grève, alerte météo…)



Pour autant, aucun acheteur de ces grandes entreprises, ne déclare aujourd’hui s’abstenir de comparer leurs accords avec les tarifs marché. Ceux-ci deviennent leur référence pour leurs négociations à venir. Pour certains, ils imposent à leur TMC l’application du meilleur tarif disponible (accord négocié ou non). Certains ont même décidé de ne plus accepter de remise globale sur leur trafic. Seul le prix, au regard de la prestation achetée, devient l’élément de choix. Cette notion de « prestation achetée » est très importante. Ces grands comptes intègrent l’analyse du besoin dans leur décision d’achat. Une d’entre elles précise : « un directeur qui organise sa réunion d’équipe US chaque premier lundi du mois peut programmer ses déplacements sur le long terme et aura très peu de chance de devoir les annuler. Nous lui recommanderons donc de prendre des tarifs bas accessibles à l’avance. Par contre, un commercial, habitué à de très nombreuses modifications de voyages du fait de ses clients, se verra recommander de choisir un tarif plus élevé mais flexible à souhait ». Cet acheteur parle de « best purchase ».



Les compagnies ont bien compris ce mouvement de benchmark et s’inscrivent d’ailleurs dans la durée pour conserver la confiance de leurs clients. Ces adaptations multiples et nécessaires rendent les contrats « corporate » de plus en plus précis au regard des besoins des entreprises et leur épaisseur ne cesse de croître