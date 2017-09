Les technologies qui vont bouleverser le voyage d'affaires, selon Sabre

Nous sommes au cœur d’un changement technologique toujours plus rapide et spectaculaire, prêt à révolutionner notre manière de voyager

Les technologies telles que l’intelligence artificielle, les interfaces neuronales et l’informatique quantique ont toutes le potentiel d’entraîner un changement aussi bouleversant que l'apparition de l’Internet

La génération à venir sera témoin de transformations radicales de nos modes de vie, y compris en termes de travail et de divertissement

Des opportunités extraordinaires se présentent pour commencer à expérimenter et implémenter des technologies et concepts tels que les chaînes de blocs, la réalité augmentée ou la confiance en ligne, dans le but d’aider à définir pour le voyage un futur plus simple, plus sûr et plus personnalisé