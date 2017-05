Les travel managers sont sceptiques face à ApplePay & co (étude AirPlus)

Le paiement en espèces reste peu sûr et manque de transparence. A l’inverse, le paiement virtuel est facile à utiliser et permet de garder un contrôle et une visibilité absolue sur les frais voyages

La carte de paiement virtuel se démocratise petit à petit: seulement 1% des travel managers utilisaient ce moyen de paiement l’an passé, contre 11% en 2017, et cette tendance est d’autant plus forte sur le marché français

Selon l'étude d'AirPlus qui a interrogé environ 2 300 voyageurs d'affaires et près de 1 000 travel managers de 24 pays, les acheteurs restent sceptiques face aux nouveaux produits de paiement de fournisseurs tels qu’Apple, Google ou Paypal. Leur appréhension a diminué par rapport à l'année dernière sur ce type de paiement mais 42% des travel managers n'envisagent pas de les utiliser dans leurs programmes voyages. Il était 52% en 2016. Mais 19% des travel managers évaluent l'intérêt de les ’utiliser (contre 17% en 2016).Les travel managers appartenant à des entreprises avec un budget voyages élevé ont la plus forte propension à considérer l’utilisation de ces nouveaux fournisseurs de moyens de paiement.Par ailleurs, les cartes Affaires ou personnelles des voyageurs remplacent de plus en plus les paiements en espèces. De même, les paiements mobiles ou les cartes de paiement virtuel gagnent du terrain. "", explique Julie Troussicot, Directrice Générale d’AirPlus France.L’étude met en exergue que les acheteurs apprécient la carte de paiement virtuel pour sa facilité d’utilisation (55%), sa sécurité (48%) et son contrôle (48%). "", conclut Julie Troussicot.La deuxième partie de cette étude Airplus est disponible sur ce lien.