Les vols Clermont/Lyon repartent en janvier

d'irréfléchie et d'inadaptée

une continuité régionale puisque la compagnie vole déjà entre le Puy et Paris depuis une dizaine d'année

Cette démarche auvergnate répond avant tout aux attentes et aux besoins des passagers

La décision d'Air France avait été mal accueillie par les entreprises locales qui cherchaient une ouverture aérienne au départ de Clermont-Ferrand leur permettant de trouver des vols vers l'Europe ou l'Asie via Lyon. Malgré 24 000 passagers par an et un taux de remplissage d'environ 55 %, la fin de la ligne avait privé le tissu économique local d'une desserte aérienne pourtant indispensable. À l'époque, Brice Hortefeux - Président du syndicat mixte qui gère l'aéroport de Clermont-Ferrand - avait qualifié cette fermeture "". Aujourd'hui, il se félicite de la réouverture de cette liaison qui sera assurée par un Beechcraft de 19 places. Twin Jet vise principalement une clientèle d'affaires et affirme que cette ligne est "s". Guillaume Collinot le directeur général de Twin jet complète : "".Notons que les billets seront commercialisés par Twin Jet - membre de Flying Blue - mais aussi Air France.