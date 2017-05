Les vols Rennes/Dublin sont opérationnels dès ce 27 mai 2017

Cette liaison d’une durée de 2 heures est assurée par Aer Lingus, à partir de 75 euros TTC l’aller simple. Au menu de cette ligne, un vol par semaine en juin (le samedi), trois vols par semaine en juillet et août (un vol le mercredi et deux vols le samedi) et deux à trois vols par semaine en septembre (le mercredi et le samedi).Horaires des vols Rennes (RNS) – Dublin (DUB)Départ le mercredi à 15h20, arrivée à 16h20Départ le samedi à 17h00, arrivée à 18h00Départ le samedi à 19h10, arrivée à 20h10Horaires de vols Dublin (DUB) − Rennes (RNS)Départ le mercredi à 11h50, arrivée à 14h50Départ le samedi à 13h30, arrivée à 16h30Départ le samedi à 15h40, arrivée à 18h40