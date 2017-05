Les vols de British toujours perturbés ce lundi

C'est un problème d'alimentation électrique qui a provoqué la panne de samedi selon le PDG de British Airways, et l'aéroport d'Heathrow précise que les vols de la compagnie au départ de sa platforme sont toujours perturbés ce lundi matin. En revanche la compagnie indique sur Twitter qu'elle compte assurer la totalité des vols au départ de Gatwick, autre aéroport de la capitale,L'annulation des vols longs-courriers samedi sur Heathrow et une large part des vols courts de Gatwick a entrainé le report de centaines de passagers sur les vols de dimanche et lundi alors que tous les appareils n'ont pas repris leur programme normal. L'aéroport d'Heathrow a dit à l'AFP s'attendre à de nouveaux retards et à des annulations de vols de BA et a annoncé l'envoi d'employés supplémentaires pour aider les passagers et leur distribuer boisson et nourriture. Il y aura un autre problème à régler ces prochains jours, celui de la gestion des bagages, abandonnés ou perdus.La panne subie par British Airways est d'une ampleur inédite, mais elle n'est pas la première du genre. En août dernier, Delta Airlines avait dû annuler des centaines de vols après une coupure de courant qui avait affecté ses systèmes informatiques. Le mois dernier, c'était Lufthansa et Air France qui avaient été touchées par une panne empêchant l'embarquement des passagers.