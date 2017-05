Les voyageurs d'affaires gagnent des miles dans les duty free de Brussels Airport

Lancée en avril 2016, l’application Instamiles propose aux voyageurs d’affaires des "missions de prises de photos" dans les duty free. Réalisables en boutique juste avant l’embarquement, elles permettent de gagner des Miles. Promues par des aéroports, des opérateurs de travel retail et/ou des marques, les missions sont variées et permettent aussi aux chasseurs de Miles de découvrir les nouvelles collections des boutiques, d’être informés d’événements ponctuels et de bénéficier d’offres exclusives.Avec ce partenariat noué entre l'application et avec l'opérateur du Duty Free de Brussels Airport, tous les achats effectués dans les boutiques duty free IDF de la plate-forme belge (à l’exception du tabac) sont désormais récompensés par des Miles. Les passagers peuvent gagner jusqu’à 1,5 Miles par euro dépensé selon leur programme de fidélité aérien. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de prendre en photo son ticket de caisse via l’application.International Duty Free propose également des offres privilèges spontanées sur certaines missions sous forme de cashback intégrées dans l’application et adossées aux solutions internationales de paiement Alipay et Mangopay.L’application est actuellement disponible sur l’App Store et Google Play dans une dizaine d’aéroports internationaux : Los Angeles (LAX), San Diego (SAN), San Francisco (SFO) Washington (IAD), New York (JFK), Pékin (PEK), Shanghai (PVG), Dubai (DBX), Singapour (SIN), Hong Kong (HKG), Paris (CDG), Nice (NCE), Toulouse (TLS), Londres (LHR), Genève (GVA), Francfort (FRA) Bruxelles (BRU).