Les voyageurs d'affaires peuvent louer des motos BMW chez Hertz

bleisure

Hertz France a lancé le 25 avril 2017 un service de location de motos, baptisé Hertz Ride . Ces deux roues haut de gamme - exclusivement des modèles BMW (BMW F700 GS, BMW R1200 GS, BMW R1200 RT et BMW R NINE T Scrambler) - seront proposés aux clients sur Cannes, Nice, Orange et Paris.Entièrement conçues pour le confort et la sécurité, toutes les motos sont équipées de sacoches rigides, d’un top case, d’une protection moteur de Touratech. Un casque et un cadenas sont également inclus.En France, le prix de base est de 125 euros par jour pour 1-3 jours de location d’une BMW F700 GS, et jusqu’à 85 euros par jour pour des locations au-delà de 14 jours. Les conducteurs doivent avoir un permis valide et être âgés d’au moins 25 ans pour louer des motos de moins de 1200 cm3 (groupe I2) et de 28 ans pour des motos avec plus de 1200 cm3 (K2 et L2). Une carte de crédit est requise pour la réservation.Le réseau Hertz Ride est déployé à Portugal, Espagne et France.Pour des séjours, il est également possible de réserver des excursions à moto, soit guidées, soit planifiées par des guides touristiques certifiés par l’Académie Internationale de Guide Touristique BMW (ITA). Les excursions guidées incluent la location de la moto, un casque, un responsable touristique professionnel, une assistance routière, un carnet de route, les chambres d’hôtel et repas principaux.