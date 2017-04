Les voyageuses d'affaires aiment aussi les déplacements professionnels

Les déplacements professionnels ne sont pas uniquement affaire d'hommes. Plus de 2 femmes actives françaises sur 10 (22%) voyagent dans le cadre de leur mission professionnelle. Les voyages des collaboratrices sont plus fréquents dans les secteurs du conseil (23% des sondées), de la santé (17%) ou encore du commerce (14%).



Les déplacements ne sont d'ailleurs pas vécus comme un pensum. En effet, 42% des voyageuses d’affaires déclarent que la mobilité a joué un rôle dans le choix de leur poste, et elles sont 84% à déclarer aimer les voyages d’affaires.



D'ailleurs les déplacements professionnels sont en premier lieu associés à la motivation (19%). Viennent ensuite les notions d'éloignement avec la famille (18%) et de plaisir (17%).



L'engouement est encore plus fort chez les jeunes femmes. 88% des moins de 35 ans apprécient les missions à l’extérieur, et 46% d’entre elles ont choisi leur emploi pour la mobilité impliquée. Elles associent à 36% la motivation ou le plaisir aux voyages d’affaires.



Les enfants ne sont pas un frein pour les voyageuses d'affaires

On pourrait penser que le fait d’avoir des enfants érode cet intérêt pour le voyage d’affaires, il n’en est rien : parmi les voyageuses d’affaires avec enfants, 46% ont choisi leur poste en fonction de la mobilité qu’il proposait. Et si 21% des mamans voyageuses d’affaires associent en priorité déplacements professionnels et éloignement avec la famille, elles sont suivies de près par les 20% qui l’associent d’abord à la motivation.