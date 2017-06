Level, la low-cost d'IAG, a pris son envol

"C’est le début d’une nouvelle aventure fantastique pour IAG. Les ventes de billets Level sont bien au-delà de nos attentes, et ce sur tous les marchés. Notre nouvelle marque a conquis de nouveaux clients qui voyageront pour la première fois sur du vol long-courrier"

"En 2018, Level bénéficiera d’une flotte de 5 avions long-courrier, et nous pensons également étendre nos opérations vers d’autres aéroports européens".

IAG a inauguré le premier vol de sa nouvelle compagnie low-cost long courrier Level ce 1er juin. L'Airbus A330-200 neuf a relié Barcelone à Los Angeles 2 fois par semaine.La low-cost internationale s'envolera ensuite vers l’aéroport d’Oakland, banlieue de San Francisco, ce 2 juin 2017. La route sera affectuée 3 fois par semaine. Les vols vers Punta Cana débuteront à compter du 10 juin, et les fréquences entre Barcelone et Buenos Aires à partir du 17 juin.Lors de cette inauguration, Willie Walsh, PDG du groupe IAG, a expliqué. Il a ajouté :Level bénéficie du réseau de sa compagnie partenaire Vueling. Le transporteur espagnol dessert 66 destinations depuis la France, et offre de nombreux vols quotidiens entre Barcelone et les aéroports Paris CDG et Paris Orly, ainsi que depuis 10 autres villes de l'Hexagone : Brest, Bastia, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Rennes et Toulouse. Level est ainsi le concurrent direct de la future Boost avant même son lancement.Depuis le lancement de la compagnie Level, le 17 mars dernier, plus de 134 000 billets ont été vendus.