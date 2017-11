Local Sales & Account Coordinator

Il / elle garantit une qualité de service du plus haut niveau et fournit une expérience client positive pour la totalité de nos clients et partenaires actuels et futurs.Contractualisation et Implementation:• Comprendre et soutenir les efforts de vente, y compris répondre aux questions sur les produits et services pour les prospects, clients et partenaires• Recueillir toutes les informations nécessaires sur la société contractée en ce qui concerne la contractualisation et paramétrage des produits ; préparer et envoyer le contrat au client• Coordonner la signature du contrat avec le client ; répondre aux questions en ce qui concerne le contrat, paramétrage, CGV…• Vérifier les contrats entrants pour l’exactitude et la complétude ; coordonner avec le client s’il y a des informations ou documents manquants• Suivre l’émission et l’implémentation des produits afin de respecter le délai de démarrage convenu avec le client• Tenir informé le client et commercial du progrès et de tout imprévu, blocage ou autre, tout au long de la phase de contractualisation et implémentation• Être le 2e niveau de support pour les chargés d’implémentationClients existants:• A la demande des équipes de vente, Chargés d’implémentation ou Chargés de relation client, conduire des projets d’optimisation de compte (qualité des données, intégration, paiement, changement agence…)• Etre responsable pour la gestion commerciale des comptes SME : problématiques de paiement, blocage de carte, ouverture / fermeture de produit…• Etre le 2nd niveau de support pour les Chargés de relation client pour les problématiques de blocage de carte, paiement…• Niveau d’études minimum BAC+3• Au moins 3 ans d’expérience dans un poste au contact du client dans un environnement B2B• La connaissance du secteur du tourisme d´affaires ou bancaire est un plus• Fortes compétences interpersonnelles et capacité à construire des relations de confiance et collaboratives à tous les niveaux• Capacité de communiquer clairement, de façon concise et efficace à la fois à l’oral et à l’écrit• Capacité d’adaptation• Très bon sens de l’organisation et gestion du temps• Précision, attention aux détails et rigueur• Autonomie et prise d’initiative• Force de proposition• Engagé(e), energique, enthousiaste• Excellent esprit d’équipe et assertivité• Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais• Très bonnes connaissances des logiciels MS-Office, notamment Outlook, PowerPoint ; conaissances des outils CRMLieu de travail : ParisInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : amarchois@airplus.com