Location de voiture : les cartes de crédit agacent !

du type et du plafond de votre carte de crédit. Pour ce faire, contactez directement votre banque qui saura vous renseigner

Pour éviter de payer des frais de plein d’essence, il est préférable de recourir à la politique de carburant Plein à rendre plein. Cela permet ainsi de récupérer le véhicule avec le plein d’essence et de le rendre avec le plein également, sans qu’aucun frais additionnel ne soit facturé

Quel est le moment le plus agaçant quand on doit louer une voiture ? Celui où la carte de crédit ne répond pas. C'est du moins ce qui ressort d'une petite étude réalisée par le comparateur de locations de voiture HappyCar auprès de sa clientèle. Les sociétés de location ont besoin de l’empreinte d’une carte de crédit valable pour bloquer le montant de la caution du véhicule. Malheureusement, les cartes de débit ne sont pas valables, et les cartes ayant simultanément les fonctions crédit et débit sont très souvent refusées. Anna Lena Mibach, directrice des opérations chez HappyCar, recommande aux automobilistes de s'assurer "".12% des plaintes reçues par le comparateur concernent les coûts des services jugés trop élevés. Les taxes d’aéroport, les frais de plein d’essence, autant de services nécessaires, mais qui peuvent parfois atteindre des sommes trop importantes au goût des clients. Anna Lena Mibach précise : "". Un BA BA mais qui a le mérite d'être répété.Ce désagrément est suivi de très près par celui causé par les assurances proposées sur place par l’agence de location. En effet, certaines agences proposent des assurances complémentaires et ont recours à des techniques de vente assez agressives pour pousser les clients à y souscrire. L’état du véhicule (8 %) et le montant de la caution (6 %) sont les autres raisons de réclamations qui viennent compléter ce top 5 français.