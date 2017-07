Logitech donne un look « Surface » à l’iPad

Transformer l’iPad Pro en véritable ordinateur, voilà l’ambition de ce Slim Combo qui se veut polyvalent, que ce soit pour l’écriture, le visionnage, FaceTime ou la lecture. Il est possible d’envoyer un e-mail en utilisant le clavier complet, de faire une ébauche avec l’Apple Pencil en détachant le clavier et en ouvrant le pied rétractable, de s’assoir pour regarder une série ou bien de s’évader dans un ebook. Si un appel face time se présente, il suffit de le passer en mode portrait pour un échanger avec son interlocuteur.



"Auparavant, vous étiez contraint d'utiliser votre PC sur votre espace de travail et vous utilisiez votre tablette pour rédiger des messages ou vous divertir lorsque vous n'étiez pas au bureau. Désormais, ce n'est plus le cas", explique Michele Hermann, Vice-Présidente de la mobilité chez Logitech. " De nos jours, pour être un professionnel accompli, il est nécessaire d'avoir la puissance d'un PC à portée de main et donc facilement transportable que ce soit dans un train, dans un parc, dans une réunion ou peu importe où vous êtes ".



Le clavier détachable se connecte à l’iPad Pro grâce au Smart Connector et reçoit son énergie directement de la tablette, il n’y a donc pas besoin de câbles de recharge, batteries ou de couplage. Il dispose de touches rétroéclairées et d’une ligne dédiée aux touches de raccourci iOS. Deux micros charnières permettent à cette housse de s’incliner sur une étendue de 50 degrés et de rester. L’ensemble s’ajuste à l’angle de visionnage nécessaire.



Le Slim Combo de Logitech est disponible dès maintenant en bleu et en noir. Le prix public conseillé est de 139€ pour la version 10.2 pouces et de 149€ pour la version 12,9 pouces.