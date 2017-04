Londres : le métro touché par une grève les 7 et 8 mai

Les agents des stations du métro londonien Waterloo et London Bridge ont voté en faveur de la grève. Ils stopperont ainsi le travail entre le 7 mai 22h00 et le 8 mai 21h59. Les salariés avaient été appelés fin mars à se prononcer sur la tenue d'une action après qu'un employé ait été licencié et deux autres sanctionnés à la suite d'une bagarre avec un usager. Si le gestionnaire du Tube, Transport for London, ne peut pas encore présenter le programme des perturbations, il prévient d'ores et déjà que cette action aura des répercussions sur l'activité de ses stations.