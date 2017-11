Louer un chauffeur pour sa propre voiture

"Ce délai dépend du taux de couverture de la ville en chauffeurs et en courses. Il va se réduire au fil du temps jusqu'à pouvoir délivrer un service quasi instantané dans certaines ville comme uber".

Avec la plate-forme Yesdriveme , les propriétaires de voitures peuvent louer pour un trajet un chauffeur personnel. Ce dernier conduit leur véhicule. Ils peuvent ainsi travailler pendant le trajet, se reposer ou encore profiter de la soirée sans craindre l’accident et le retrait de permis à cause l'alcoolémie.Le chauffeur peut aussi jouer le rôle de concierge et par exemple emmener la voiture au garage, au contrôle technique, au lavage... Le client évite ainsi le déplacement.Yesdriveme s'assure que les chauffeurs remplissent les conditions suivantes : 3 ans de permis minimum, casier judiciaire vierge, bonne expérience dans la conduite. Ce service lancé pour le grand public cet été, compte prés de 250 chauffeurs dans sa base et est disponible dans la plupart des grandes villes françaises.Les tarifs varient en fonction du trajet à effectuer :- de 1-5 km = 14,99€ (forfait minimum)- de 5-10 km = 2.8€/km- de 10,1-30 km = 2.3 €/km- de 30,1-50 km = 1.9€/km- de 50,1-100 km = 1.3€/km- de 100,1-200 km = 0.9€/km- de 200,1-300 km= 0.7€/km- de 300,1-500 km = 0.50€/km- de 500,1-800 km = 0.40€/km- de 800,1-1000 km = 0.35€/kmet + de 1000,1 km = 0.30€/kmPour les aller-retour, Yesdriveme a mis en place une remise de 20% sur les courses de moins de 100 km et 35% sur les trajets au dessus de 100 km (calculé automatiquement par le système).De plus, l'entreprise applique 20% de frais de "retour chauffeur" pour les trajets entre 20h et 6h afin de couvrir le coût du retour des conducteurs.En revanche, aucun frais d'annulation n'est appliqué jusqu'à une heure avant la course. Pour toute annulation intervenant moins d'une heure avant le départ, l'entreprise prélève 25% du montant de la course prévue.Le délai minimum entre la réservation et le départ est de 2 heures.Thom Mpanjo, CEO de la start-up, précise toutefois