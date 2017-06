Lufthansa, 6 nouvelles destinations cet hiver

La prochaine saison hivernale de Lufthansa s’enrichit de six nouvelles destinations en Europe au départ de Francfort. Kuusamo (Finlande), Cluj et Timişoara (tous deux en Roumanie) seront ainsi au menu de la compagnie allemande. Certaines destinations estivales de Lufthansa à savoir Reykjavik (Islande), Palerme (Italie) et Saint Jean de Compostelle (Espagne) seront désormais proposées toute l'année. Les villes roumaines de Cluj et Timişoara seront desservies tous les jours à partir du 29 octobre 2017. Ces deux grandes cités sont déjà au programme de la compagnie au départ de Munich.