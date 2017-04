Lufthansa Group : un nouveau vice-président des ventes pour la région EMEA

Stephan Kreuzpaintner, 43 ans, devient responsable des activités commerciales du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour Austrian Airlines, Lufthansa et SWISS à l'exception des marchés intérieurs de ces compagnies aériennes (soit l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse).



Il représentera également Brussels Airlines sur de nombreux marchés et soutiendra les activités vente d'Eurowings. Il sera placé sous la responsabilité de son prédécesseur, Heike Birlenbach, vice-présidente senior des ventes pour les hubs du groupe et directrice commerciale du hub de Francfort.



Stefan Kreuzpaintner débute sa carrière en 2003, chez Lufthansa à Francfort, comme responsable de la planification du réseau pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Deux ans plus tard, il rejoint l'équipe Gestion des recettes de l’aéroport de Munich, avant de devenir directeur de l'unité, en 2007. En octobre 2012, il s’oriente vers les activités commerciales de Lufthansa Group et devient directeur général de deux marchés stratégiques pour le groupe, l'Espagne et le Portugal. En mars 2015, il rejoint Brussels Airlines en qualité de vice-président pricing, revenue management & distribution.



Stefan Kreuzpaintner est diplômé de l'Université de Saint-Gall, en Suisse, où il a obtenu un doctorat en Management international, en 2003.