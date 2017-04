Lufthansa Group frôle les 10 millions de passagers en mars

Le groupe Lufthansa a vu le nombre de ses passagers transportés progresser de 14% en mars 2017 pour parvenir à 9,6 millions de voyageurs. La capacité avait augmenté de 9,9% tandis que le coefficient de remplissage a atteint 77,2% (+0,8 point).La holding affiche également de bons résultats pour le 1er trimestre 2017. Ses compagnies ont géré 25,2 millions de passagers, soit une hausse de 13%. La capacité a été boosté de 9,5% tandis que le coefficient de remplissage est de 76,7% (+1,2 point).Les trois compagnies principales du groupe, Lufthansa, Swiss, et Austrian, présentent des hausses significatives du nombre de passagers transportés en mars. Elles sont respectivement de +4,1% (5,17 millions de voyageurs), +5,4% (1,44 million) et +7,9% (883 000 clients).Mais la plus forte progression a été enregistrée par son activité point à point, portée par Eurowings ainsi que Brussels Airlines intégrée dans les statistiques depuis son rachat . Ensemble, les deux transporteurs ont accueilli dans leurs avions 2,2 millions de clients, soit une croissance de 66%. Le trafic passagers présente une hausse de 109% tandis que celle de la capacité est de 113%. Le coefficient de remplissage moyen est de 76,3% (-1,5 point).Par ailleurs, l'entreprise indique une "légère" amélioration des conditions tarifaires hors effets de change.