Lufthansa a dévoilé les 1ères photos de la nouvelle business de ses B777

A la vue des photos publiées le 23 novembre 2017, Lufthansa semble avoir choisi de donner une configuration 1-1-1 et 1-2-1 à la classe Affaires de ses futurs B777-9. Ainsi, chaque passager aura un accès direct au couloir.On remarque également que le siège solo du milieu (des rangées en configuration 1-1-1) offre beaucoup d'espaces et deux grandes tablettes par rapport aux autres places. Il y a ainsi fort à parier que la compagnie allemande finisse par appliquer la même politique d'option payante sur ces fauteuils que ses filiales Swiss et plus récemment Austrian. Lufthansa est à la tête d'une commande de 20 B777-9 dont les livraisons sont programmées entre 2020 et 2025.