Lufthansa a inauguré officiellement sa nouvelle route Bordeaux-Francfort, le 6 avril 2017. L’Airbus A319 de la compagnie allemande a atterri en Gironde à 18h15, avec à son bord 99 passagers et 5 membres d’équipage. La ligne sera assurée à raison de 2 vols par semaine, les jeudi et dimanche. Les voyageurs d’affaires disposeront ainsi d’un accès direct, en moins de deux heures, au plus grand hub de Lufthansa en Allemagne qui permet de décoller vers plus de 170 destinations dans 71 pays.